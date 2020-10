Skov Olsen su twitter: “Ringrazio tutti, tornerò presto” Il medico dice che…

Altra brutta tegola in casa Bologna che dovrà fare a meno di Skov Olsen per 6 settimane. Ciò significa che il danese salterà le prossime 5-6 partite di campionato per tornare ad essere disponibile a inizio dicembre contro l’Inter. Nella giornata di ieri, l’esterno danese, ha cercato di tranquillizzare tutti con un videomessaggio sulla pagina Twitter della Federcalcio danese.

Queste le sue parole: “Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che si sono interessati alle mie condizioni. Mi sento bene, date le circostanze. Mi sarebbe potuta andare molto peggio e sono contento di essermela cavata con poco. Ovviamente spero di poter tornare ad allenarmi il prima possibile e di poter tornare in nazionale in futuro”.