Cor Bo – Sinisa per la svolta

Sinisa Mihajlovic non si smentisce mai, durante la conferenza stampa di ieri a Casteldebole, nonostante abbia elogiato la resilienza dello staff e della squadra, ha subito evidenziato come non possa essere soddisfatto del momento della squadra e che tutti dovevano e dovranno fare di più. Dai giocatori a Tanjga e il fulcro della questione si riassume nelle sue parole: “Ho già detto a tutti che da adesso in poi bisogna dare il 200% perchè conosciamo la strada giusta e dobbiamo soltanto ricominciare a percorrerla. Vi assicuro che chi non si rimetterà in carreggiata avrà dei problemi con me”.

Insomma, Sinisa è tornato e intende ripartire da dove aveva lasciato, magari con l’aiuto di Zlatan Ibrahimovic, i due si sentiranno ancora, ma è difficile che si sappia qualcosa prima del 10 dicembre. Nel frattempo il tecnico dovrà saltare le trasferte di Napoli e Udine per ragioni precauzionali, ma ha messo nel mirino il Milan. Lo riporta il Corriere di Bologna.