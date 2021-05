Cor Bo – Sinisa detta la linea al Bologna: “Vinciamole tutte, chiudiamo a 49”

Tre partite per finire la stagione, stasera tocca al Genoa degli ex Destro e Ballardini

Parole di un Sinisa Mihajlovic che, raggiunta la salvezza, pone come obiettivo l'en plein in queste ultime tre gare. A cominciare da stasera, quando al Dall'Ara arriverà il Genoa degli ex Mattia Destro e Davide Ballardini, che ha ancora bisogno di qualche punto per blindare la salvezza. Ad oggi, il miglior punteggio dell'era Saputo sono i 47 punti di Sinisa l'anno della leucemia e del Covid, il miglior piazzamento il decimo posto l'anno della salvezza ma con 44 punti.