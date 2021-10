Cor Bo – Si continua con la difesa a 3 ma si ferma Bonifazi

Si insiste con prove di difesa a 3. Out Bonifazi.

Ma adesso subentra un nuovo problema per Sinisa, poiché Kevin Bonifazi ha abbandonato anzitempo l'ultima seduta di allenamento per un risentimento di natura muscolare; adesso esami all'Isokinetic, fresca di rinnovo, per capire l'entità dell'infortunio, che comunque sarà un bel grattacapo per Sinisa che contava di sostituire, almeno ad Udine, Medel, al rientro tardivo dalla nazionale, proprio con Bonifazi. Ancora problemi anche a centrocampo, con Kingsley unico mediano disponibile attualmente disponibile, augurandosi un tempestivo rientro di Schouten. Davanti invece pronti i titolarissimi con Soriano alle spalle di Barrow e Arnautovic, in condizioni fisiche non strabilianti, ma recuperato dal sovraccarico muscolare.