Cor Bo – Serie A in stand by: il 4 maggio è troppo presto?

Il confronto di ieri tra Spadafora a Gravina non ha dato i risultati sperati. Il governo e la Lega Serie A non hanno ancora raggiunto un accordo sulla data ufficiale in cui poter riprendere gli allenamenti individuali. Filtra pessimismo nell’ambiente: più passano i giorni e più sembra difficile poter ricominciare ad allenarsi presso i centri sportivi da lunedì 4 maggio.

Le squadre, ed anche il Bologna, lo sperano, ma se ne saprà di più nei prossimi giorni, dopo un ulteriore confronto con il Ministro della Salute e con il comitato tecnico-scientifico. La sensazione è che si stia andando sempre più verso lunedì 11 maggio. Ciò provocherebbe uno spostamento anche dell’ipotetico calendario redatto dalla Lega. Si tornerebbe in campo il 3-4 giugno con le semifinali di ritorno di Coppa Italia, e la Serie A riprenderebbe il weekend successivo: Bologna-Juventus, valida per la 27^ giornata, sarebbe tra il 9 e il 10 giugno.

Fonte: “Corriere di Bologna”