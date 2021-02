Cor Bo – Senza Hickey, il Bologna spera che Dijks recuperi

Il Bologna ieri ha ripreso ad allenarsi in vista della gara di sabato contro la Lazio.

Ancora a parte Dijks: l’olandese da metà della scorsa settimana è alle prese con un affaticamento muscolare che lo ha reso indisponibile per la gara contro il Sassuolo e rischia di costargli anche quella contro i biancocelesti. Rossoblù forse in emergenza a sinistra, complice anche la squalifica di Aaron Hickey. Pronto Tomiyasu a traslocare nella fascia mancina, con De Silvestri a destra e Danilo-Soumaoro in mezzo. In mediana sono in tre per due maglie: Dominguez, Svanberg e Schouten, mentre in attacco continua il ballottaggio Skov Olsen–Orsolini sulla destra, mentre confermati Soriano e Sansone dietro Barrow. Ancora indisponibili sia Faragò che Medel, con il cileno sempre più un mistero.

Fonte-Cor Bo