Cor Bo – Saputo torna al Dall’Ara: sul tavolo il pano del 2022

Il patron torna oggi in città: assisterà alle due gare del Bologna al Dall'Ara e parlerà con Sinisa

Joey Saputo fa la doppia: non stadio-palazzo come usa a Bologna, ma Montreal e i rossoblù, nel giro di ventiquattro ore. Oggi il chairman sarà in tribuna per Bologna-Spezia dopo che ieri ha assistito all'esordio del suo CF Montreal nel derby contro Toronto(la prima partita con nome e logo nuovo).

Pochi minuti dopo il fischio finale, Saputo è partito per Bologna a bordo del suo aereo privato, che lo vedrà arrivare al Marconi questa mattina. Il soggiorno in città del patron canadese sarà di 4/5 giorni: vedrà la partita dei rossoblù al Dall'Ara quest'oggi e anche mercoledì sera contro il Torino, per poi rientrare in patria. Tra le due partite, Saputo terrà un colloquio con Sinisa Mihajlovic, che più volte ha fatto notare insofferenze riguardo il suo futuro. Sarà l'occasione proprio per capire i piani per la prossima stagione, sia per quanto il mercato che lo stadio temporaneo. In particolare, sarà delicato il capitolo cessioni: si parlerà infatti di quanti big della squadra attuale saranno in partenza, con Tomiyasu, Svanberg e Orsolini che hanno ricevuto alcuni sondaggi da diverse squadre.