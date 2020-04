Cor Bo – Saputo, Montreal e Bologna: doppia crisi

L’edizione odierna del Corriere di Bologna si sofferma sulle perdite che l’universo sportivo Saputo avrà a causa del coronavirus.

‘Bologna piange, Montreal non ride. Il virus e la doppia crisi di Saputo’ è il titolo del giornale nell’edizione pasquale. In casa rossoblù ci sarà una svalutazione del 30% dei cartellini – il Cies ha valutato in 64 milioni la possibile perdita – mentre in casa Montreal Impact la situazione appare ancora peggiore. Il governatore del Quebec ha chiesto di cancellare ogni evento fino al 31 agosto, ma la richiesta non dovrebbe riguardare le leghe sportive. Ad oggi il campionato è stato sospeso dopo 2 sole giornate di 34 e attualmente non è previsto un taglio degli stipendi, anche se la trattativa sarà più facile perché gestita dall’istituzione centrale e non dalle franchigie. Per quanto riguarda le perdite, la Mls riceve solo 90 milioni di dollari dai diritti tv e gli introiti si basano quasi esclusivamente dal botteghino, dalla vendita di gadget e dai punti di ristorazione all’interno degli stadi. La richiesta della società è dunque quella di posticipare il più possibile la ripresa per poter giocare a porte aperte, ma dall’altra parte rischia di scemare la possibilità di finire la stagione a dicembre con perdite di milioni di dollari.