Cor Bo – Saputo atteso in città: sabato sarà allo stadio

Dopo l’incontro di ieri tra Fenucci ed il Ravenna per la questione stadio, ecco che nei prossimi giorni ne è previsto un altro. Tra oggi e domani arriverà infatti a Bologna il presidente Joey Saputo, che sabato pomeriggio sarà ovviamente al Dall’Ara per il match contro il Genoa.

Il numero 1 rossoblu sarà in città però principalmente per incontrare il sindaco Merola, il quale rientrerà da Bruxelles domani: tra il weekend e l’inizio della prossima settimana, infatti, i due si vedranno per ridiscutere del restyling del Dall’Ara.

Fonte: “Corriere di Bologna”