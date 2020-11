Cor Bo – Rosa decimata per Sinisa contro il Napoli

Nella giornata di ieri sono arrivati i risultati degli esami effettuati a Ibrahima Mbaye e Nicola Sansone: per il terzino senegalese si tratta di una lesione al flessore della coscia destra, mentre all’esterno offensivo è stata riscontrata una lesione al muscolo pettineo della coscia sinistra. Per entrambi si parla di tre-quattro settimane di stop.

Bologna che in vista della sfida al Dall’ara contro il Napoli si ritroverà in emergenza come contro il Cagliari: Sinisa potrà disporre infatti di undici titolari e di tre riserve, essendo obbligato quindi a rimpolpare la panchina con dei ragazzi della Primavera. Difficile pensare a un recupero di Medel, con il cileno che dovrebbe tornare disponibile contro la Sampdoria dopo la pausa delle nazionali, mai così essenziale per i rossoblù per poter recuperare diverse pedine dall’infermeria. Chi non ci sarà sicuramente alla ripresa è Federico Santander, operato ieri al ginocchio e che dovrebbe rientrare a marzo.

Fonte-Corriere di Bologna