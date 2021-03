Cor Bo – San Lukasz batte tutti i portieri: il migliore della A è Skorupski

I dati opta confermano il gran momento del polacco: ora il rinnovo è vicino

Dopo il suo rientro contro il Verona, il polacco sta vivendo un periodo brillantissimo, con l'unica ombra l'errore contro il Benevento. Un insieme di prestazioni che gli sono valse la convocazione da parte di Paulo Sousa per le gare di qualificazione della sua Polonia. Secondo i dati Opta, il numero 28 rossoblù è il migliore tra i colleghi portieri nel 2021 ed è stato inserito nella top-11 del nuovo anno. Non solo, ma i suoi numeri lo hanno proiettato, stando al sito whoscored.com, nella top-11 assoluta del campionato. Nonostante Lukasz abbia ogni tanto qualche passaggio a vuoto, come successo in qualche uscita in presa alta a Crotone, ora il suo futuro a Bologna sembra praticamente una certezza, e potrebbe arrivare anche il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2023.