Cor Bo – Salto di qualità da rinviare: 100 sconfitte per Saputo

A Cagliari doveva andare in scena la partita della consacrazione del Bologna, dopo il successo dei rossoblù contro la Lazio.

Invece è arrivata una sconfitta, la centesima da quando Saputo è proprietario del club, su 215 partite giocate. Contro una squadra in difficoltà di classifica, si è visto il solito Bfc che, quando deve svoltare, gioca una gara poco aggressiva e vede i suoi giocatori migliori fallire l’appuntamento. Prestazione che non è piaciuta nemmeno a Mihajlovic, ma il tempo per rimuginare è scarso, avendo già una sfida importante domenica contro il Napoli. Emergenza a centrocampo, complice la squalifica di Schouten e gli infortuni di Dominguez e Baldursson. Affianco a Svanberg, toccherà a uno tra Medel e Poli. In difesa rientra Danilo dalla squalifica, con il bulgaro Antov che si riaccomoderà in panchina, ma che nelle 13 partite rimanenti sicuramente ritroverà spazio.

Fonte-Cor Bo