Cor Bo – Rugani? No. E Niang? Neanche

Il Bologna chiude ancora il mercato senza l’attaccante ormai chiesto da un anno e mezzo da Mihajlovic.

Eppure ieri si era sognato i doppi colpi Rugani e Niang, entrambi dal Rennes, salvo poi vedere sfumare entrambe le trattative. La punta francese era stata chiesta in prestito gratuito con diritto di riscatto a giugno, ma la chiamata tra Sinisa e Sabatini sull’operazione ha fatto sorgere dei dubbi al tecnico serbo, dopo le titubanze mostrate dall’ex calciatore di Milan e Torino. Poco prima i rossoblù avevano fatto flop con Rugani. Dopo che si era trovato l’accordo per pagare 800 mila euro di prestito e 100 mila al calciatore di ingaggio, dal Canada è evidentemente arrivato un no alla trattativa che ha portato il giocatore a Cagliari. E così il Bfc si è cautelato con l’arrivo di Antov, centrale bulgaro classe 2000 del Cska Sofia che arriva in prestito con obbligo di riscatto fissato a tre milioni in caso di salvezza. Un buon prospetto che prende il posto di Paz, ceduto in prestito al Kayserispor. Stessa formula anche per Okwonkwo e Kingsley, entrambi prestati alla Reggina.

Fonte-Cor Bo