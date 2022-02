Cor Bo – Rientrano Svanberg e Medel, ora Sinisa ha più scelta

Pochi giorni per preparare la trasferta di Salerno, con tanti rientri ma anche tanti ballottaggi da definire per Sinisa Mihajlovic

Nella seduta atletica di ieri a Casteldebole non si è visto Musa Barrow, uscito acciaccato dall'ultima sfida, ma oggi rientrerà in gruppo e proverà a riprendersi una maglia da titolare all'Arechi. Rientreranno invece Medel e Svanberg, e per la prima volta Sinisa potrà permettersi di escludere qualcuno, con il nuovo modulo 343 toccherà escludere un centrocampista tra Svanberg, Soriano e Schouten, con quest'ultimo favorito per la panchina, mentre in difesa il rientro del Cileno porterà ad un ballottaggio tra Bonifazi e Soumaoro. Di contro la Salernitana, rinfrancata dal cambio in panchina e dal clamoroso pareggio di San Siro contro il Milan, vuole continuare a fare punti per inseguire il sogno salvezza, contando però di recuperare elementi fondamentali come Ribery, Verdi o Perotti, tutti in dubbio per la sfida con il Bologna.