Cor Bo – Riecco Barrow, solo gol bellissimi: e c’è una statistica…

Anche il Corriere di Bologna si sofferma sulla serata magica di Musa Barrow sabato contro il Cagliari.

Doppietta da sogno, un gol più bello dell’altro e una ritrovata vena realizzativa dopo 391 minuti senza gol. Il quotidiano titola: ‘Solo gol bellissimi e decisivi, riecco Barrow. Ora i rossoblù possono tornare a divertirsi’. L’attaccante gambiano, con la doppietta di sabato, è arrivato in doppia cifra a 11 gol segnati in 24 partite, l’anno scorso nel girone di ritorno furono 9, un dato che lo porta a essere tra i primi in una speciale classifica. Infatti, solo 4 giocatori della storia del Bologna ci avevano messo meno partite ad arrivare in doppia cifra: Baggio (13 partite), Di Vaio (16), Signori (18) e Gilardino (22).