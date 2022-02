Villa: “Se la squadra gioca per Arnautovic, lui fa la differenza. Mihajlovic è maturato”

BOLOGNA, ITALY - OCTOBER 03: Bologna FC head coach Sinisa Mihajlovic during the Serie A match between Bologna FC v SS Lazio at Stadio Renato Dall'Ara on October 03, 2021 in Bologna, Italy. (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

"Arnautovic ha messo sempre in campo volontà e qualità, anche quando il gol non arrivava: a volte era troppo lontano dall'area, forse per una questione di modulo o per il suo modo atipico di giocare. Senza contare il fatto che non fosse fisicamente al 100%. Quando è vicino all'area e ha una squadra che gioca per lui, è un attaccante che fa la differenza: in più, contro lo Spezia era in una serata in cui lui voleva trascinare gli altri. Il messaggio era: se lotto così io, dovete farlo anche voi. E' il giocatore più importante quello che trascina: ha voluto dare per primo una svolta al momento che sta vivendo in questo club".