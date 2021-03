Cor Bo – Remuntada e “fattore S”

La rimonta contro il Crotone ha evidenziato una delle caratteristiche principali della squadra di Mihajlovic, quella di non darsi mai per vinta.

Allo Scida, infatti, i rossoblù hanno rimontato per la terza volta da situazione di doppio svantaggio: era già successo a Spezia e contro l’Atalanta in casa. In entrambe le occasioni i rossoblù erano sotto di due reti, poi hanno trovato il pareggio. Sabato si è andati oltre, con tre punti portati a casa grazie al “fattore S”(Soumaoro, Schouten e Skov Olsen). Oltre ai cinque punti conquistati da situazioni di doppio svantaggio, si devono sommare i sette arrivati rimontando da una sola rete sotto, per un totale di 12 su 34 complessivi. Mihajlovic, nell’intervallo di sabato, ha toccato le corde giuste dei suoi calciatori, stuzzicando l’orgoglio dei suoi. E così, dopo la rete di Soumaoro, l’inerzia della partita è cambiata, permettendo agli uomini di Sinisa di compiere una piccola grande impresa.

Fonte-Cor Bo