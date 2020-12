Cor Bo – Ravaglia in stile Donnarumma, ma Da Costa resta favorito

Skorupski si è infortunato a una mano e i suoi tempi di recupero non sono ancora stati definiti, ma si prevede almeno un mese di stop. In queste partite di dicembre, Mihajlovic molto probabilmente sceglierà Da Costa, ma non è da sottovalutare l’ipotesi Ravaglia.

Per gerarchia e importanza nello spogliatoio del Bologna, contro la Roma, la porta dei rossoblù sarà difesa da Da Costa che, insieme a Mbaye, è il giocatore con la più lunga militanza all’interno della rosa. Nelle prossime gare non è da escludere che Mihajlovic possa dare un chance al giovane Ravaglia che in allenamento si sta facendo notare con continuità. Il giovane portiere, è un classe 1999, nato a Bologna che l’anno scorso ha giocato in Serie C al Gubbio e chissà se Mihajlovic lo coinvolgerà come fece con Donnarumma quando allenava il Milan.

Fonte: Cor Bo