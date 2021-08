Cor Bo – Raggiunta quota 9.000 presenze

Per protesta i gruppi della curva non entreranno allo stadio

E' stata sfiorata quota 9.000 tagliandi staccati per Bologna-Salernitana , in programma questa sera alle 18.30 al Dall'Ara. Ricordiamo che per accedere allo stadio è necessario essere in possesso di Green Pass, e che le casse dello stadio rimarranno chiuse.

L'obiettivo della società è quello di raggiungere quota 10.000 presenze. Come ricordano diversi quotidiani in edicola questa mattina, i gruppi della curva hanno confermato che non entreranno, per protestare contro la capienza dimezzata e il Green Pass: oggi saranno comunque davanti ai cancelli del Dall'Ara, per far sentire la loro vicinanza alla squadra. Previsti infine un migliaio di tifosi della Salernitana.