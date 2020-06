Cor Bo – Quel profumo d’Europa

Il Corriere di Bologna torna a parlare d’Europa nell’edizione odierna. Il titolo è ‘Quel profumo d’Europa’, in relazione allo scontro diretto che i rossoblù giocheranno domani contro il Cagliari al Dall’Ara.

Il successo sulla Samp ha permesso agli uomini di Mihajlovic di prendersi l’ultimo vagone buono sul treno europeo a cinque punti dal Milan settimo, e domani contro gli uomini di Zenga potrebbe essere una partita da dentro o fuori. Si è calato perfettamente in questa dura lotta anche Gary Medel che ha lanciato un messaggio chiaro: “L’Europa rimane il sogno di tutti, ma per avvicinare quel traguardo dobbiamo lavorare sodo. Siamo una bella squadra ed è giusto provarci”. Ci si proverà già da domani contro il Cagliari che ha smaltito la crisi con Maran e si è rilanciato con Zenga grazie a due successi consecutivi che gli hanno permesso di scavalcare di poco il Bologna. Ma al Dall’Ara, ore 19.30, una delle due rischia di ritrovarsi fuori dal treno in caso di sconfitta.