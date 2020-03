Quando riprendere gli allenamenti? La decisione del Bologna

Il Coronavirus sta mettendo al tappeto tutti, anche il calcio. Impossibile dunque fare delle previsione, ed un errore madornale sarebbe affrettare i tempi. Questo però è proprio quello che vorrebbe fare Lotito, che – appoggiato da De Laurentiis – spinge per riprendere gli allenamenti già da lunedì 23 marzo. Di tutt’altro avviso invece è la grande maggioranza delle squadre di Serie A, che preferisce usar cautela e seguire i consigli dei medici. Il partito capeggiato dall’Inter – in cui è presente anche il Bologna – vuole mantenere lo stop forzato fino almeno a venerdì 3 aprile.

Tante squadre sono infatti disposte a continuare questa quarantena forzata, lasciando che i propri giocatori si mantengano in forma “da soli”. Siccome la data ufficiale della ripresa del campionato ancora non c’è – e comunque si parte dal 2 maggio – non c’è fretta di ricominciare: sarebbe rischioso ed inutile. Anche di questo si discuterà nella videoconferenza odierna della Lega Calcio.

Fonte: “Corriere di Bologna”