Cor Bo – Pulgar ha imparato l’italiano

Può suonare come una battuta, ma non lo è. Sull’italiano di Erick Pulgar si è scherzato a lungo, il giocatore durante il suo periodo in maglia rossoblù ha sempre parlato ai media in spagnolo. Ieri invece durante la sua presentazione in maglia viola, il cileno, sebbene rispondendo con frasi brevi, ha abbandonato la lingua spagnola in favore di quella italiana, assecondando quella che sembra essere una richiesta della società.

Nel frattempo, emergono alcuni retroscena sulla trattativa e sugli ultimi giorni di Pulgar a Bologna: La Fiorentina non ha usufruito della clausola, ma si è seduta al tavolo delle trattative in virtù dei buoni rapporti tra Commisso e Saputo, le parti hanno iniziato a confrontarsi nei primi giorni di luglio, ma il tutto si è concretizzato solo ora. Pulgar, dopo che quella che è stata definita dal ds Pradé una “lunga battaglia” con l’agente del giocatore non avrà una clausola rescissoria. Il Bologna incassa meno dei 12 milioni di euro della clausola, ma guadagna un 15% sulla futura rivendita, in futuro potrebbe quindi questa cessione potrebbe portare nelle casse rossoblù complessivamente più soldi di quanti ne prevedeva la clausola. Il giocatore ha dichiarato di aver scelto la Fiorentina per il progetto che sta costruendo e ha sentito Mihajlovic che lo sostiene e gli augura il meglio. Per Pulgar pronta la maglia numero 7 come il suo connazionale Pizarro. Lo riporta Il Corriere di Bologna.