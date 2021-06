Programmate le amichevoli: due a Pinzolo più altre tre

Il Bologna ha già programmato i test in preparazione alla prossima stagione

I rossoblù saliranno infatti a Pinzolo dal 14 al 24 luglio, periodo in cui disputeranno un paio di amichevoli, una delle quali l'ultimo giorno contro una squadra di serie C. Successivamente la squadra di Mihajlovic ne giocherà altre tre itineranti, di cui almeno una in Austria. Probabilmente, avvicinandosi l'inizio del campionato, si alzerà anche il livello degli avversari.