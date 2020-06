Cor Bo – Perondi: “Sarà fondamentale lo stile di vita. 5 cambi? Sono contento”

“Situazione totalmente inusuale. In estate tra una stagione e l’altra i giocatori rimangono in movimento praticando altri sport, ma qui non è stato possibile. Inoltre bisogna anche far i conti con lo stress emotivo. Ripresa allenamenti? Era come se i calciatori avessero bisogno di ripetere alcuni movimenti che si erano ‘dimenticati’. Bisogna muoversi per gradi. Infortuni? Dovranno esser bravi gli allenatori a ruotare tutti, servendosi anche dei giocatori della Primavera. Inoltre ci si deve riabituare in fretta agli sforzi della partita, che sono diversi da quelli dell’allenamento. I ritmi rischiano di sballare tutto: il sonno è fondamentale per arrivare riposati alla partita successiva, e chi gioca alle 21.45 e viene poi sorteggiato per l’antidoping rischia di non esser libero prima dell’una e mezza di notte. 5 cambi? Sono contento, serviranno anche in futuro”.

