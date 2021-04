Cor Bo – Perchè è più difficile allenare a Bologna? Esoneri saliti del 100%

Lo studio del Corriere di Bologna

Uno studio volto a riflettere e capire tutte le motivazioni che contribuiscono all'ottenere(e non) buoni risultati. Bologna ha sempre avuto la fama della città dove "si può lavorare", sia come qualità della vita sia come pazienza e possibilità di esprimere le proprie potenzialità. Ma ora non è più così. L'aumento medio degli esoneri testimonia il fatto che i proprietari delle squadre bolognesi hanno abbracciato l'idea di cambiare per migliorare: da Sabatini a Guaraldi, passando per Menarini, Cazzola e Pavani, sono stati quelli che hanno esonerato più allenatori. Ma quello più clamoroso fu quello di Ettore Messina, allora coach della Virtus Bologna, da parte di Marco Madrigali. Una ragione può essere l'avvicendamento, in questi vent'anni, di tanti nuovi presidenti, che abbiano deciso di imporre la propria idea, cambiando anche la guida tecnica. Ora Sinisa Mihajlovic e Sasha Djordjevic sono chiamati a provare a invertire questo trend, e Bologna e Virtus proveranno ad accontentare i loro due tecnici affinchè rimangano al loro posto.