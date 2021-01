Bologna – L’obiettivo è svuotare l’infermeria

Bologna-Verona, in programma sabato ore 15, è una partita delicata e Mihajlovic ci arriverà fortunatamente con l’infermeria più vuota.

Nella seduta di scarico di ieri infatti, sono tornati in gruppo sia Sansone che De Silvestri. Entrambi dovrebbero essere pronti per la sfida agli scaligeri e ci sono possibilità di vedere il neo acquisto Soumaoro. Da valutare attentamente la situazione in porta, Skorupski è sulla via di ritorno ma dovrà prima effettuare una visita di controllo alla mano, mentre Ravaglia dovrà guarire dal Covid. A rischio anche Medel, ancora dolorante al polpaccio.