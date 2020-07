Cor Bo – Parma-Bologna, le probabili formazioni

Questa sera il Bologna sarà di scena allo stadio Tardini contro i padroni di casa del Parma. Scelte abbastanza obbligate per Mihajlovic, che non sarà nemmeno in panchina a causa dell’espulsione rimediata con il Sassuolo. Squalificato Denswil, infortunato Schouten: in difesa riecco la coppia Bani-Danilo, a centrocampo sarà Dominguez ad affiancare Medel. Sulla trequarti torna Soriano, poi c’è il ballottaggio in attacco tra Barrow e Palacio, ma il primo sembra favorito.

Tra i ducali, D’Aversa non avrà Cornelius ma recupera – parzialmente – Inglese. Scozzarella a guidare il centrocampo, mentre davanti la “punta” del tridente dovrebbe essere ancora Kucka. A destra ovviamente Kulusevski, mentre a sinistra il ballottaggio è tra Gervinho e Karamoh.

Le probabili formazioni di Parma-Bologna

Parma (4-3-3): Sepe; Gagliolo, Bruno Alves, Iacoponi, Darmian; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Kulusevski, Kucka, Gervinho. All. D’Aversa

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Dominguez, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

Fonte: “Corriere di Bologna”