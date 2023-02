Paramatti: “Il Bologna deve essere bravo a cogliere l’occasione”

"Sono contento per il momento che la squadra sta vivendo. Poi vedere Posch con il numero 3 che segna spesso mi ricorda i bei tempi" - le sue parole. "Conosco la piazza e so quanto entusiasmo ci sia adesso. Spero che questo possa essere uno stimolo in più per raggiungere l'Europa. Con la situazione che ha colpito la Juventus, bisogna essere bravi nel cogliere l'occasione. Il valore aggiunto è il gruppo e vittorie come quella di Firenze trascinano la gente". Sul suo Bologna che giocò la Coppa Uefa dice: "Quella squadra era un mix di campioni affermati e ragazzi con voglia di mettersi in mostra; vittoria dopo vittoria l'entusiasmo cresceva da solo. Anche il Bologna di oggi ha i presupposti per fare un bel girone di ritorno e cercare di sfruttare la sua occasione".