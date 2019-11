Cor Bo – Palacio è l’highlander di Bologna

In un Bologna pieno di difficoltà e incertezze, l’unico vero punto fermo ha un nome ed un cognome ben precisi: Rodrigo Palacio. L’attaccante argentino non è solo un giocatore di esperienza ed un leader nello spogliatoio, ma anche un attaccante decisivo: in stagione ha infatti già realizzato 4 gol – 3 in campionato ed 1 in Coppa Italia – che lo rendono capocannoniere della squadra. Classe 1982, è ben presto diventato il centravanti titolare nel 4-2-3-1 di Mihajlovic: le prestazioni al di sotto delle aspettative e i troppi infortuni di Santander e Destro hanno spianato la strada al fantasista argentino.

Inoltre, come riporta il “Corriere di Bologna”, Palacio è il classe 1982 più utilizzato e più decisivo d’Europa. Il ragazzo è infatti sceso in campo in tutte e 13 le gare ufficiali di questa stagione del suo Bologna, totalizzando la bellezza di 844 minuti giocati. Molto distante Molina, attaccante spagnolo del Getafe, che come tutti gli altri può ormai offrire solo buoni spezzoni di partita. Palacio rientra anche nella top 10 degli attaccanti veterani nei massimi campionati europei: davanti a lui ci sono solo Pizarro del Werder Brema, Aduriz dell’Athletic Bilbao, Joaquin del Betis Siviglia e Floccari della Spal. Con la sua media di una rete ogni 211 minuti, però, “El Trenza” è di certo il più prolifico.