Cor Bo- Obiettivo Zandalasini per la Virtus Femminile

La V Nera prova il colpo nel basket rosa

Parliamo di Cecilia Zandalasini, la miglior giocatrice italiana in attività. Attualmente al Fenerbache, l'ala 25enne è stata anche in Wnba, dove nel 2017 ha vinto il titolo con le sue Minnesota Lynx. L'operazione appare simile, per importanza, a quella di Milos Teodosic un paio di estati fa. L'idea di Segafredo sarebbe quella di costruire una squadra attorno alla Zandalasini per competere in campionato e in Eurocup.