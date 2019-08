Cor Bo – Non solo Medel: il punto sul mercato

Gary Medel è a un passo dal vestire la maglia rossoblù, ma non per questo il mercato del Bologna può dirsi concluso. Per il centrocampo continua a rimanere vivo l’interessamento per Adrien Tameze, centrocampista del Nizza che ha recentemente rifiutato di trasferirsi in Russia allo Spartak Mosca, il costo sarebbe stato di dieci milioni più di due di bonus. Non tramonta nemmeno Nicolas Dominguez, ma per l’approdo dell’argentino in Italia è necessario che il Velez accetti il prestito con diritto di riscatto come formula del trasferimento.

C’è movimento anche per quanto riguarda le uscite: avventura in Francia per Arturo Calabresi, pronto a trasferirsi all’Amiens in prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni. C’è sempre stata la sensazione che il Bologna credesse in Calabresi, e infatti i rossoblù hanno tenuto un opzione per il controriscatto. Per Falletti invece futuro in Messico alla corte del Club Tijuana, in questa trattativa ci sarà l’obbligo di riscatto che scatterà dopo un certo numero di presenze. Lo riporta il Corriere di Bologna.