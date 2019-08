Dzemaili da domani dovrebbe rientrare

Oggi giornata di riposo per gli uomini di Mihajlovic, ma dal campo ieri è giunta una buona notizia: Blerim Dzemaili ha svolto parte dell’allenamento con il gruppo e domani dovrebbe riaggregarsi a pieno ritmo ai compagni. Il capitano del Bologna molto probabilmente sarà a disposizione per la prima di campionato questa domenica contro il Verona. E’ invece più lunga l’attesa per Schouten, il centrocampista olandese è ancora fermo e dovrebbe rientrare durante la sosta per le nazionali.

La finestra dedicata alle nazionali vedrà anche la partecipazione del centro tecnico del Bologna: la nazionale di Roberto Mancini sarà ospitata qui il 2 e il 3 settembre per gli allenamenti e le conferenze stampa in vista delle gare di qualificazione all’Europeo contro Armenia e Finlandia, entrambe in trasferta. Lo riporta il Corriere di Bologna.