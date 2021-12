Cor Bo – Nessuno stop al mercato. Saputo anticiperà 10 milioni

Il presidente risolve i problemi di liquidità

Tale indicatore è il rapporto fra attività e passività correnti che permette di valutare la capacità di un club di rispettare gli impegni a breve termine. Per le squadre che non dovessero essere in regola con questo dato è previsto lo stop dei trasferimenti. Il blocco del mercato, però, può essere revocato tramite qualche cessione importante o con un aumento di capitale. Il Bologna seguirà la seconda opzione. Infatti, il presidente Saputo aveva già pianificato un aumento di capitale per il 2022 di circa 10 milioni: anticipando questo versamento non ci saranno problemi evitando così di dover cedere qualche pezzo pregiato. Per questo motivo non ci sono particolari preoccupazioni dalle parti di Casteldebole.