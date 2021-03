Cor Bo – Nervo: “Bologna, ora costruisci il futuro. Mihajlovic? Vuole il salto di qualità”

Intervistato dal Corriere di Bologna, l’ex ala rossoblù Carlo Nervo ha affrontato alcuni temi inerenti al Bologna, dalla vittoria sofferta arrivata nel finale contro il Crotone fino agli obiettivi futuri dei rossoblù, passando anche per un giudizio sul ballotaggio tra Skov Olsen e Orsolini. Si parte dalla rimonta di sabato:

“Gli uomini di Cosmi erano disperati e hanno messo in campo tutto quello che avevano ma la reazione del Bologna è stata da grande squadra. Significa che in questo gruppo ci sono non solo qualità ma anche mentalità. Ammetto però che non avrei voluto essere nello spogliatoio rossoblù durante l’intervallo. Lo spirito di Mihajlovic è fortissimo e adesso credo che la squadra non mollerà fino alla fine. Dico comunque che una vittoria sofferta può essere più utile di una facile: arriva la consapevolezza di poter ribaltare un risultato”.