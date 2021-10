Cor Bo – Nanni: “Viola pronto tra dieci giorni”

Viola sarà pronto tra dieci giorni

Preso da svincolato per sopperire all'emergenza in mediana sopraggiunta con il grave infortunio a Michael Kingsley, l'ex Benevento è attualmente fermo ai box per un piccolo infortunio rimediato tre settimane, ma il suo ritorno in campo non sarebbe così lontano. L'edizione odierna del Corriere di Bologna riporta le parole del medico sociale rossoblù Gianni Nanni a Radio Kiss: "Sta recuperando da un infortunio rimediato tre settimane fa e tra una decina di giorni tornerà a disposizione".