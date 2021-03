Cor Bo – Musa-Palacio, riecco le punte

Un ritorno all’antico: contro la Sampdoria, si è rivisto Barrow esterno sinistro e Palacio punta, e ciò è coinciso con il ritorno alla vittoria.

Dopo un inizio un po’contratto, proprio l’asse Argentina-Gambia ha confezionato l’1-0, con El Trenza a svariare su tutto il fronte offensivo lasciando gli spazi in area ai suoi compagni. I due l’ultima volta avevano giocato insieme dall’inizio in Bologna-Udinese dell’Epifania. Da lì in poi c’è stato l’esperimento Barrow centravanti, con esiti altalenanti. In questa stagione, il Bologna ha segnato tre o più gol in cinque partite su 27, quattro della quali con Musa e Rodrigo, unica eccezione il 3-0 al Tardini contro il Parma. Con Palacio e Barrow insieme, il fatturato offensivo rossoblù torna ad essere importante e i due si candidano a una maglia da titolare anche a Crotone.

Fonte-Cor Bo