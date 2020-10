Cor Bo – Musa-Orso, derby speciale

Il derby con il Sassuolo per tornare a splendere.

Riccardo Orsolini e Musa Barrow sono ancora a secco in questa stagione e nell’undici che sceglierà Mihajlovic per affrontare De Zerbi ci saranno anche loro. Sono i due elementi da cui ci si attende una risposta – scrive il Corriere di Bologna – anche se arrivano da situazioni diverse. Il gambiano aveva abituato bene i tifosi con nove reti in diciotto partite nel girone di ritorno dell’anno scorso, Orsolini, invece, ha sofferto più di altri il lockdown e la sua ultima rete risale al 28 giugno nel secondo match post chiusura. Da lì in avanti tanta fatica, con Mihajlovic che ha provato a stuzzicarlo per concludere con la panchina nelle ultime due partite in favore di Skov Olsen.