Cor Bo – Morandi canta con Orsolini

Ieri Gianni Morandi ha fatto visita alla prima squadra a Casteldebole.

Il cantante si è presentato con la chitarra e ha cantato con alcuni dei calciatori, Orsolini in primis. Proprio l’esterno rossoblù è stato intervistato ai microfoni di Sky, alla vigilia del match contro il Milan: “Stiamo segnando poco, dovremo essere più concreti, abbiamo una forte identità e grandi potenzialità, possiamo fare molto di più”. Intanto dal Cagliari è in arrivo Faragò. Il classe ’93 si sottoporrà alle visite mediche per chiudere il prestito con diritto di riscatto.

Fonte-Cor Bo