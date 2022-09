Cor Bo – Modello Thiago Motta, rossoblù d’attacco

La rivoluzione prende il via da oggi. Le prove fatte in settimana portano verso un Bologna di nuovo al 4-2-3-1, il modulo che fece le fortune di Siniša Mihajlović.

Il modello Thiago Motta prevede un Bologna una nuova filosofia e una squadra d'attacco. Pronte le ali davanti, Barrow e Orsolini favoriti per una maglia da titolare a supporto di Arnautovic, pronto Soriano sulla trequarti, in un ruolo più congegnale e decisivo, pronto Gary Medel a centrocampo per fare da diga davanti alla difesa assieme a Schouten. Pronta anche la difesa a quattro con Posch e Lucumì centrali con De Silvestri e Lykogiannis terzini. Bologna d'attacco, dunque.