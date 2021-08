Cor Bo – Mihajlovic studia il Bologna anti-Ternana

Sinisa ha già le idee chiare, ma ci sono ancora alcuni dubbi: Barrow può tornare in attacco

Sinisa Mihajlovic ha le idee chiare per la sfida di lunedì contro la Ternana al Dall'Ara, primo impegno ufficiale della stagione rossoblù. Gli unici dubbi da sciogliere, sono legati alle condizioni non ottimali di alcuni giocatori.

Ci sarà probabilmente emergenza sulla fascia sinistra, visto che anche ieri sia Dijks che Hickey hanno lavorato a parte. La scelta dovrebbe quindi ricadere sul giovanissimo Ebenezer Annan, già schierato nelle amichevoli contro Liverpool e Pordenone, anche se Denswil è tornato a disposizione. Dubbio anche in attacco, con Musa Barrow che si candida a una maglia dopo la negatività al covid e una preparazione di fatto saltata interamente. Insieme al gambiano, che è in ballottaggio con Sansone, ci saranno di nuovo Soriano e Orsolini, a sostegno di Arnautovic, pronto ad esordire davanti ai nuovi tifosi. Infine, l'allenamento di oggi sarà decisivo per decidere il partner al fianco di Schouten: si giocano una maglia Svanberg e Dominguez.