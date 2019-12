Mihajlovic prova la difesa: decisi gli uomini, ma…

Domenica pomeriggio il Bologna farà visita al Lecce, gara valida per la 17^ giornata di Serie A. Da giorni Mihajlovic ha però un dubbio che lo attanaglia: chi far giocare difensore centrale al fianco di Bani al posto dello squalificato Danilo. Inizialmente l’ipotesi più probabile era l’abbassamento di Medel, ma adesso questa opzione è decisamente da scartare, anche considerate le tutt’altro che buone condizioni fisiche di Dzemaili – che non potrebbe quindi sostituirlo in mediana affianco a Poli.

Mihajlovic ha quindi deciso gli interpreti: deve solo stabilire le posizioni. La prima scelta vede Denswil al centro al fianco di Bani, con Tomiyasu a destra e Mbaye a sinistra. La seconda invece prevede che sia il giapponese a scalare in mezzo, con Denswil che rimane a sinistra e Mbaye che viene invece inserito a destra.

Fonte: “Corriere di Bologna”