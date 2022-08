Cor Bo – Mihajlovic pensa alle due punte

Il cambio modulo che ha in mente l'allenatore serbo vedrebbe Arnautovic affiancato da un altro attaccante in un 3-5-2

Si avvicina la rivoluzione firmata Sinisa Mihajlovic : non più Arnautovic a guidare da solo l'attacco, ma un altro centravanti da affiancargli in un ipotetico 3-5-2.

Quel centravanti potrebbe essere Eldor Shomurodov, in arrivo dalla Roma: al momento c'è ancora una minima distanza con i giallorossi sulle cifre del trasferimento dell'uzbeko, che resta dunque in stand-by. Torna di moda dunque l'ipotesi Strand Larsen, specie dopo la rottura del norvegese con il Groningen per l'eccessivo prezzo chiesto alle pretendenti: Il Corriere del Bologna in edicola oggi spiega che quello del 22enne è un altro profilo che può giocare sia con Arnautovic che al suo posto. Intanto in casa il Bologna si ritrova già Musa Barrow da affiancare all'attaccante austriaco.