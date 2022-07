Cor Bo – Mihajlovic non salirà in ritiro

Oggi via al ritiro senza Sinisa Mihajlovic

Il Bologna ieri ha presentato le nuove maglie e oggi inizierà a lavorare a Pinzolo in ritiro.

Sul primo aspetto si registrano novità. Il reticolato in stile Gucci sembra meno invasivo rispetto alle prime immagini diffuse, mentre compare il nuovo main sponsor Cazoo davanti. Un paio di sponsorizzazioni cambiano. Lo sponsor back sarà Selenella e non Illumia, mentre sulla manica compare Lavoropiù al posto di Scala. La squadra invece parte oggi per il ritiro senza dieci nazionali e senza Sinisa Mihajlovic, la squadra sarà guidata da Tanjga e De Leo.