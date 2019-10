Cor Bo – Mihajlovic non fa esperimenti

Partita troppo importante per fare esperimenti quella con la Samp. Sinisa Mihajlovic si affiderà alla formazione tipo, considerando ovviamente le assenze di Medel, Tomiyasu e Dijks.

Il Corriere di Bologna oggi titola ‘Mihajlovic non fa esperimenti’. Il riferimento è all’undici che il tecnico serbo schiererà domani in cui non saranno presenti scelte variegate di formazione. Per il quotidiano Sinisa farà affidamento sui suoi senatori, anzi, sull’usato sicuro: ‘Settimana di esperimenti a Casteldebole – scrive il Corriere – Ma i titolari hanno la fiducia di Mihajlovic. Spazio all’usato sicuro per battere la Samp‘. Non solo, si giocherà alle 12.30, per cui tutto il programma settimanale è stato calibrato su quell’orario, con allenamenti a mezzogiorno e ‘pranzo’, sulle 10.30 del mattino.