Cor Bo – Mihajlovic guarda alla parte sinistra della classifica

Il Bologna è lì: vivo, carico e determinato. Il ritorno di Mihajlovic in panchina si è sentito eccome, ma adesso serve continuità. Mai come quest’anno, con una classifica così corta, bastano un paio di vittorie consecutive per sognare. Dopo la vittoria casalinga contro l’Atalanta, i rossoblu faranno visita al Lecce domenica pomeriggio. E il tecnico serbo – che sarà in panchina al Via del Mare – pensa in grande.

Una vittoria contro il Lecce potrebbe regalare al Bologna la parte sinistra della classifica prima della fine dell’anno. Con i 3 punti, i rossoblu potrebbero dunque concludere il 2019 nella prima colonna della Serie A. Il Verona, infatti, a pari merito con il Bologna, non giocherà per via dell’impegno della Lazio in Supercoppa, mentre il Sassuolo – anch’esso da ieri sera a 19 punti – ospiterà il Napoli; due lunghezze avanti ci sono invece proprio i partenopei, insieme al Torino – in casa con la Spal – ed il Milan, in trasferta contro l’Atalanta. Se anche solo una di queste tre formazioni dovesse perdere, con un successo a Lecce il Bologna festeggerebbe il Natale nella top 10.

Fonte: “Corriere di Bologna”