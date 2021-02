Cor Bo- Mihajlovic e Bologna, un grande amore finito nel gelo

Sinisa Mihajlovic venerdì sera ha commesso due errori, prima sul pullman e poi in campo. Chiaramente se fosse arrivata la vittoria contro il Benevento, il video diventato virale non avrebbe avuto lo stesso impatto emotivo.

Mihajlovic davanti ai tifosi non ha avuto la prontezza di concedere il giusto riconoscimento ed è apparso superficiale, indifferente e distratto. Un passo falso da parte del mister che ha fatto arrabbiare i tifosi che si sono sentiti traditi e che adesso si aspettano delle scuse. Sinisa non è uno che si tira indietro e la faccia ce la mette sempre e lo farà anche sta volta. Fare finta di niente e minimizzare la cosa sarebbe un altro errore perché di mezzo ci sono i sentimenti dei tifosi che vanno trattati con cura. Il legame che si è creato tra lui e i tifosi del Bologna è speciale e sarebbe un peccato buttarlo via per una circostanza del genere. Mihajlovic non è superficiale e conosce il rispetto, ora serve avere cura e attenzione e un regalo definitivo dal campo.

Fonte: Cor Bo