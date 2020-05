Cor Bo – Mihajlovic deve cambiare il trend del Bologna: ecco le 5 sostituzioni

Non si sa ancora se e quando la Serie A potrà ripartire: il Bologna, così come tutte le altre squadre, si prepara e rimane in attesa, speranzoso. Una certezza però c’è: se il campionato riprenderà, allora lo farà con 5 sostituzioni a partita. L’Ifab ha infatti dato l’ok: le squadre potranno effettuare 5 cambi a gara a patto che questi avvengano sempre in 3 finestre, così da non spezzettare troppo il gioco. Saranno dunque 16 – e non più 14 – i giocatori a disposizione per ogni match, in modo tale da cercare di portare a termine la stagione nel migliore dei modi.

Questa decisione favorirà un po’ tutti, visto il pericolo infortuni muscolari a causa del lungo stop e del ritmo forsennato che si dovrà tenere. Mihajlovic avrà quindi l’occasione per invertire un trend di certo non positivo. Fin qui, infatti, il Bologna ha registrato appena 2 gol con giocatori subentrati, anche se entrambi decisivi: il primo di Skov Olsen a Napoli, il secondo di Barrow a Ferrara contro la Spal. Con più cambi a disposizione, però, il tecnico serbo potrà dare più minuti ai suoi ragazzi, nella speranza che le reti delle “riserve” diano una mano importante al resto della squadra. Peggio del Bologna in questa speciale classifica, infatti, ci sono solo Inter (1 gol di Bastoni) e Spal (nessuna rete).

Fonte: “Corriere di Bologna”