Cor Bo – Mihajlovic: “Bonaccini farà riaprire gli stadi”, ma la regione è cauta

Sinisa Mihajlovic ieri in conferenza stampa ha sorpreso tutti.

Rispondendo a una domanda sul tifo e sul pubblico allo stadio, ha dichiarato: “Vi do una notizia io: a marzo in Emilia Romagna avremo il pubblico negli stadi grazie a Bonaccini. Non so quanto pubblico, ma grazie ai tamponi rapidi potremmo essere la prima società che riavrà tifosi allo stadio. Lo spero”. Ha poi aggiunto: “Non prendetemi sul serio, ma ci stanno lavorando”. Un’auspicio dunque, quello di Sinisa, che però fa ben sperare. Intanto dalla regione fanno sapere che: “Le priorità sono altre, in un momento in cui abbiamo palestre, piscine e tante attività ancora ferme, con lo sport di base in difficoltà e la pandemia ancora in corso”.

Fonte-Cor Bo