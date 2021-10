Cor Bo – Medel torna in mediana?

Le possibili scelte in mediana

'Forse non basterà nemmeno l'innesto di Nicolas Viola a tamponare l'emergenza', inizia così oggi il Corriere di Bologna sulla situazione a centrocampo dei rossoblù in vista della sfida al Milan.

Il quotidiano poi illustra le possibili scelte di Sinisa Mihajlovic domani sera contro i rossoneri, soprattutto se Nico Dominguez non dovesse farcela. L'argentino non ha lesioni ma ha accusato un affaticamento al polpaccio, è in dubbio. Ieri il tecnico ha provato Gary Medel a centrocampo, con Luis Binks di nuovo al centro della difesa come a Udine. Nel caso Dominguez saltasse il Milan, questa sembra la soluzione più accreditata con Schouten appena rientrato, quindi con scarso minutaggio, e Viola ancora indietro di condizione.