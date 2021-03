Cor Bo – Medel c’è, Dijks a casa. La difesa è obbligata

La lista dei convocati, in vista di Cagliari, è stata modificata all’ultimo: fuori Dijks e dentro Medel.

Il cileno, nonostante sia teoricamente schierabile, ha solo “Un quarto d’ora perchè è uno cazzuto, sennò avrebbe 5 minuti”, ha dichiarato Mihajlovic. Difesa obbligata dunque, con De Silvestri-Antov-Soumaoro- Mbaye. Ballottaggi sia in mediana, Schouten–Svanberg, sia sull’esterno destro, con Orsolini e Skov Olsen a giocarsi una maglia da titolare. In casa Cagliari non ci sarà lo squalificato Lykogiannis, al suo posto uno tra Tripaldelli e Asamoah, o in alternativa Nandez spostato a sinistra e Zappa a destra. In avanti Pavoletti è favorito su Simeone per affiancare Joao Pedro, portato in Italia dall’attuale direttore tecnico del Bologna Walter Sabatini ai tempi del Palermo.

Fonte-Cor Bo